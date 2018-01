Torvaianica, controlli dei carabinieri sul lungomare: quattro pusher in manette

I carabinieri della Compagnia di Pomezia, nella giornata di ieri, hanno intensificato i controlli nell'area del litorale di Torvaianica arrestando due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, identificando più di 80 persone e eseguendo accertamenti su 40 autovetture.



I carabinieri della Stazione di Torvaianica, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in località Campo Ascolano, hanno arrestato una 42enne, con precedenti, trovata in possesso di 36 grammi circa di cocaina. Notando dei movimenti sospetti nei pressi dell'abitazione della donna, i militari hanno deciso di approfondire il controllo scoprendo, nel corso della perquisizione in casa, la sostanza stupefacente, suddivisa in diversi involucri, il materiale idoneo al confezionamento delle singole dosi di sostanza stupefacente e la somma in denaro contante di 255 euro, ritenuta provento dell'attività illecita. L'arrestata è stata portata in carcere a Rebibbia.



I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia hanno invece arrestato un 35enne, residente a Torvaianica, che è stato trovato in possesso di 60 grammi di hashish. I militari, notando il giovane sostare con fare sospetto a bordo della sua autovettura in Via del Mare, hanno deciso di controllarlo, trovando nella sua auto circa 50 grammi di hashish. La perquisizione domiciliare presso l'abitazione del 35enne ha permesso poi di trovare altri 10 grammi della medesima sostanza stupefacente. L'arrestato è trattenuto in caserma in attesa del processo.

Giovedì 18 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA