Roma, fermava gli automobilisti con la pistola d'ordinanza e li derubava: poliziotto accusato di quattro rapine

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La paletta spianata fuori dall'auto e l'inseguimento per strada, pure nel traffico. Agiva come se dovesse catturare un latitante, invece commetteva rapine. Indagato dalla procura un poliziotto della Questura di Roma, un quarantenne con la qualifica di assistente capo. Il complice era un cognato. «Fermo, alt. Scenda», l'avvertimento. Una volta bloccato il malcapitato di turno, l'agente, in borghese, tirava fuori tesserino e pistola d'ordinanza e si faceva consegnare il portafogli per visionare i documenti. E poi,...