Roma, poliziotto morto in Tangenziale: la procura indaga sui guardrail killer

di Elena Panarella e Adelaide Pierucci

I guardrail come ghigliottine. I motociclisti che schizzano per un incidente finiscono decapitati dalle lame taglienti e malmesse delle barriere di protezione. Trappole della strada su cui indagherà la procura. A far scoppiare il caso di Gianluca De Santis, ispettore della Squadra Omicidi della Mobile di Roma, morto sabato alla guida della sua Suzuki mentre percorreva la Tangenziale. Lo scontro con una Ford all'altezza dello svincolo di viale Etiopia e poi lo schianto contro il guardrail, senza protezione nella parte sottostante,...