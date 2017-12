Roma, sorpreso con la droga da spacciare aggredisce i poliziotti

Sorpreso con la droga aggredisce i poliziotti: arrestato. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale, hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti , K.A., 21 anni, del Mali. Il giovane, durante un controllo di polizia in via Giovanni Amendola, ha aggredito i poliziotti ma è stato bloccato. Addosso nascondeva 3 involucri contenenti marijuana.

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA