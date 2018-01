Roma, arrestato dopo 23 rapine in banche e farmacie

Ha compiuto almeno 23 rapine a banche e farmacie di Roma e provincia nell'arco di 5 anni, accumulando un bottino di oltre 8mila euro. A mettere fine ai suoi crimini sono stati gli agenti della Polizia di Stato che hanno arrestato S.S., 55enne di origine campana. Le rapine, aggravate dall'uso delle armi, sono avvenute fra novembre del 2012 e l'agosto del 2016. L'uomo era stato già fermato lo scorso 11 maggio dagli investigatori del commissariato San Giovanni perché sospettato per una rapina compiuta il giorno prima presso l'Autogrill Casilina Esterna di Roma oltre che per altre rapine ai danni di istituti di credito e di alcune farmacie, compiute tra aprile 2016 e gennaio 2017. Grazie alle indagini si è così scoperto che il 55enne dal novembre del 2012 al 10 maggio 2017 aveva compiuto almeno 23 rapine, con un bottino complessivo di oltre 80mila euro. L'uomo è inoltre sospettato di aver commesso altre 17 rapine.



Quando lo hanno fermato, gli investigatori hanno sequestrato due pistole repliche, prive del tappo rosso del tutto simili a quelle vere, utilizzate per le rapine. L'uomo è riuscito a farla franca per molto tempo grazie al fatto di essere incensurato e quindi non fotosegnalato e per questo poteva agire a volto scoperto. Ad incastrarlo però sono state le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza subito dopo la rapina commessa il 24 gennaio dell'anno scorso all'Autogrill Casilina Est. Dalle immagini infatti gli investigatori sono risaliti alla targa dell'auto utilizzata dal rapinatore seriale. L'uomo si trova ora in carcere a Regina Coeli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Mercoledì 10 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:03



