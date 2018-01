Operazione saldi sicuri, 7 arresti nelle vie dello shopping

Con l'inizio ufficiale del periodo dei saldi invernali nei negozi del Lazio e la concomitante festa dell'Epifania, le vie dello shopping della Capitale sono state prese d'assalto da migliaia di persone. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno predisposto un ulteriore rinforzo dei già presenti servizi di controllo del territorio per scongiurare il fenomeno dei furti negli esercizi commerciali e dei borseggi ai danni dei potenziali acquirenti. Il bilancio delle prime ore di attività è di 7 persone arrestate e di 4 giovanissime nomadi segnalate al Tribunale dei Minorenni, accusati a vario titolo di furto aggravato e di rapina impropria.



Nello specifico, le baby-ladre, tre 11enni e una 13enne, tutte provenienti dal campo nomadi di Aprilia, sono entrate in azione in via del Corso dove, dopo aver attentamente osservato i movimenti di una 66enne di Tarquinia, le hanno sfilato il portafogli dalla borsa. I carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, che le stavano già tenendo d'occhio, le hanno immediatamente bloccate recuperando la refurtiva. Considerata la loro giovane età, il provvedimento adottato nei loro confronti è stata la segnalazione all'autorità giudiziaria per i minorenni e il successivo accompagnamento presso una struttura di accoglienza del Comune di Roma. Due ladri sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Bravetta all'interno dell'ipermercato «Panorama» di via Aurelia. Si tratta di due cittadini romeni di 28 e 31 anni, entrambi con numerosi precedenti penali.

