Roma, politici spiati: torna libero Giulio Occhionero

(Teleborsa) - Dall'integrazione con Anas alla TAV, dai possibili rapporti con il governo che uscirĂ alle prossime elezioni al futuro di Alitalia, dalla quotazione in borsa slittata ai nuovi treni...

Metà campionato giocato è stato sufficiente a far pentire Neymar di essere andato in Francia. Lo scrive il giornale sportivo 'L'Equipè, sia nell'edizione in edicola...