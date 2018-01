Roma, maxi-controlli nelle stazioni ferroviarie: 10 arresti e 42 denunce

Ai dati resi noti lunedì mattina dal questore Guido Marino sul bilancio dell'ordine pubblico e sugli arresti del 2017 si aggiungono quelli elaborati dalla Polizia ferroviaria del Lazio riguardo al periodo delle Festività appena trascorse.

Periodo in cui è stata disposta una intensificazione delle attività di vigilanza all’interno dei principali scali ferroviari e a bordo di numerosi treni viaggiatori. Una particolare attenzione è stata rivolta anche alle aree commerciali presenti all’interno della stazione Termini e Roma Tiburtina, che hanno visto l’ affluenza di numerosi cittadini romani.

Oltre alle attività ordinarie, nei giorni 29 dicembre e 3 gennaio sono stati effettuati servizi di controllo straordinario che hanno interessato oltre 50 scali ferroviari regionali con l’impiego di 270 operatori di polizia: 130 i bagagli al seguito controllati e 610 le persone identificate. Sono stati svolti complessivamente 1.272 servizi di vigilanza e 122 servizi di antiborseggio nelle stazioni.

La sicurezza dei fruitori del trasporto ferroviario è stata assicurata mediante la vigilanza a bordo dei convogli con 209 scorte ai treni viaggiatori, per 579 treni scortati e con 148 pattugliamenti lungo le linee ferrate. Il personale Polfer impiegato ha proceduto ad identificare 5.389 persone, a rintracciare 17 minori e ad elevare 20 contravvenzioni, mentre le attività di repressione reati hanno portato all’arresto di 10 persone e alla denuncia in stato di libertà di 42 persone.

