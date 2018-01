Roma, doppia rapina in tabaccheria: via l'incasso e fuga con l'auto di un cliente

di Marco De Risi

Due rapine in una. E’ accaduto stasera al Casilino in una tabaccheria assaltata da due banditi armati di pistole. I malviventi, dopo avere spianato le armi contro i clienti ed il titolare, oltre a prendere i soldi della cassa, si sono fatti consegnare le chiavi dell’auto da uno ostaggio per poi fuggire sul mezzo rapinato.



Erano circa le 19, quando i malviventi, con il volto coperto da caschi integrali, hanno fatto irruzione nella tabaccheria di via Gagliano del Capo. All’interno c’erano una decina di avventori costretti subito ad alzare le mani. Un bandito ha minacciato di morte il titolare e così si è fatto consegnare il contante.



Poi, il complice ha notato una Fiat nuova di zecca parcheggiata con le quattro frecce fuori il negozio. «Di chi è quell’auto?», ha intimato il rapinatore ai clienti. «E’ la mia», ha risposto un cliente che è stato costretto a consegnare le chiavi nelle mani del rapinatore. Questione di secondi, e gli uomini armati si sono dileguati a bordo della 500 rapinata. La polizia si occupa dell'indagine.

Lunedì 29 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:29



