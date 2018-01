Monumenti di Roma affittasi: trentamila euro al giorno per un evento a Trinità dei Monti

di Camilla Mozzetti

Magari non saranno autorizzate le cene, i ricevimenti matrimoniali o le feste di diciott'anni, ma di sicuro si potranno organizzare eventi privati sulla Scalinata di Trinità dei Monti e al Pincio. Così come si potranno affittare i foyers e le sale del museo Macro di via Nizza e di piazza Orazio Giustiniani o la sala concerti e il giardino della Casa del Jazz. Il Campidoglio mette a rendita una parte del proprio patrimonio culturale aprendolo agli eventi privati. È l'ultima trovata dell'amministrazione...