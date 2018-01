Roma, blitz a Piazza Vittorio, maxi controlli dei carabinieri: arrestate 12 persone

Nelle ultime 48 ore, una massiccia attività di controllo del territorio è stata eseguita dai Carabinieri della compagnia Piazza Dante nel quartiere Esquilino e in particolare in piazza Vittorio Emanuele II. I controlli, mirati a contrastare fenomeni di degrado e reati in genere, hanno portato all’arresto di 12 persone, alla denuncia a piede libero di altre sette e al sequestro di centinaia di dosi di droga.Coadiuvati dai colleghi dell’8° Reggimento Lazio, i Carabinieri hanno arrestato un 34enne romano per evasione, in quanto trovato in strada, poco distante dalla sua abitazione, dove doveva trovarsi agli arresti domiciliari, e un 24enne romano sorpreso a cedere dosi di hashish ad un giovane acquirente. Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza: si tratta di un 30enne e un 41enne, entrambi romani, fermati durante posti di controllo e risultati positivi all’alcol test con un elevato tasso alcolemico.



Un 23enne del Gambia è stato denunciato perché trovato in possesso di una banconota da 50 euro palesemente contraffatta. Due cittadini africani, un 20enne della Nigeria e un 28enne del Madagascar, sono stati denunciati a piede libero perché trovati in possesso di sostanza stupefacente. Una 25enne cittadina romena è stata denunciata per furto poiché sorpresa a rubare all’interno di un negozio in piazza Vittorio Emanuele II. In totale sono state sequestrate oltre 80 dosi di sostanza stupefacente e diverse centinaia di euro, provento dell’attività illecita. I Carabinieri hanno anche denunciato un 46enne romano che deteneva a casa una pistola lanciarazzi e un paio di manette, del tipo in uso alle forze dell’ordine. Nel corso delle attività sono state inoltre identificate 260 persone e controllati 120 veicoli.

Sabato 20 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA