Roma, l'Antitrust striglia il Campidoglio sulla befana in piazza Navona: rivedere criteri assegnazione posti

di Camilla Mozzetti

Da rivedere, forse, il bando per l'assegnazione dei posteggi nella Festa della Befana di piazza Navona. La rassegna si è conclusa da meno di due giorni ma sulla vicenda interviene l'Antitrust per la quale l'assegnazione delle bancarelle - varata dall'amministrazione del Campidoglio a guida grillina - non rispetta i principi della concorrenza e per questo va rivista. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato un parere al Comune nel quale «auspica una revisione delle modalità di assegnazione dei posteggi» sollecitando in particolare «una modifica della durata dell'assegnazione (9 anni, ndr) e, per le edizioni future, l'adozione di criteri non discriminatori e non basati sulla mera presenza storica alla manifestazione». Nello specifico, le annotazioni dell'Antitrust rientrano in una richiesta di chiarimenti inviata al Campidoglio (dopo la pubblicazione del bando e della seguente graduatoria con i vincitori) lo scorso 4 dicembre, prima che la rassegna iniziasse. Il Comune ora ha tempo fino a febbraio, per motivare una risposta sulle osservazioni avanzate.L'ultima edizione della più nota rassegna natalizia di Roma è stata accompagnata da numerose polemiche. A partire dal bando redatto dal Campidoglio che ha mantenuto in vigore il criterio di anzianità (20%) in ragione della natura Fieristica dell'appuntamento, senza imprimere stringenti criteri di qualità per la vendita del prodotti. Dalla graduatoria è emerso che circa la metà dei posteggi commerciali (sui 28 messi a bando) sono stati assegnati da ex operatori di piazza Navona, molti dei quali riconducibili, direttamente o indirettamente, alla famiglia Tredicine.Lo stesso assessore al Commercio, Adriano Meloni, che pure sul bando della Festa della Befana ci ha messo la firma (a redigere l'avviso di gara sono stati, infatti, gli uffici del suo dipartimento) in un'intervista al Il Messaggero aveva avanzato l'ipotesi di un accordo tra i bancarellari - capitanati dalla storica famiglia degli ambulanti - e il consigliere grillino, Andrea Coia, vero regista della rassegna, considerata le numerose convocazioni della commissione Commercio (da lui presieduta) svolte nei mesi scorsi affinché si riuscisse a organizzare la Festa della Befana.Intanto il Campidoglio risponde con una replica ufficiale: «Il Dipartimento Sviluppo economico e Attività produttive ha risposto in data 20 dicembre 2017 al parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato sui criteri previsti dal bando per la Festa della Befana in Piazza Navona». «Nello specifico, - prosegue la nota - l'amministrazione capitolina ha fissato a 9 anni il termine di durata della concessione, sulla base dellanormativa di riferimento in materia, stabilita dall'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012». In merito all'assegnazione dei posteggi e ai criteri scelti, sempre il Comune, fa presente come l'anzianità sia stata portata da un massimo di 40 punti a 20 a favore dei criteri di qualità dei prodotti.