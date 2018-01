Roma, piano freddo del Comune: 381 posti di notte per i clochard

Sono 381 i posti offerti dal Comune a chi non ha dove passare la notte dal Comune. «Il Piano Freddo di Roma Capitale è stato impostato con ampia programmazione, confermando lo stanziamento in bilancio portato a 1 milione di euro lo scorso anno

, afferma l'assessore alla persone, scuola e comunità solidale, Laura Baldassarre.

«Con i primi due bandi per il Piano Freddo abbiamo reperito 56 posti per l'accoglienza notturna. Per questo abbiamo affidato ulteriori 150 posti per l'accoglienza H24 alla Croce Rossa. Un'ulteriore disponibilità di 125 posti è stata assicurata dai Municipi cui bisogna aggiungere i 50 resi permanenti del San Michele. Nel complesso - continua l'assessora - il Piano Freddo offre quindi 381 posti per l'accoglienza notturna che si sommano ai 246 per l'accoglienza diurna».

«Il Piano Freddo va ad aggiungersi al sistema ordinario di accoglienza capitolina che ogni giorno, durante tutto l'anno, ospita oltre mille persone, togliendole dalle strade. Un sistema - sottolinea Baldassarre - che, inoltre, ogni mese fornisce 1.442 pasti presso le strutture e 600 pasti a domicilio. Ogni giorno garantiamo a oltre mille persone un posto letto, un pasto caldo, una doccia, abiti puliti, coperte, consulenza legale, assistenza sociale, supporto nella ricerca di un impiego e la possibilità di iniziare un percorso di affrancamento dalla condizione di fragilità e di raggiungimento dell'autonomia