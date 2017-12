Roma, il Campidoglio vara altri 165 posti per il Piano Freddo: «Assistenza ai più deboli»

Aumentano le disponibilità di posti del Piano Freddo di altri 165. «Roma Capitale - si legge in una nota del Campidoglio - ha adottato una determina per l'affidamento di ulteriori 150 posti di accoglienza h24. L'atto consentirà l'attivazione delle nuove strutture a partire dall'8 gennaio fino al 30 aprile. Un'ulteriore disponibilità di 15 posti è stata, inoltre, ottenuta grazie all'avvio di un nuovo servizio di accoglienza in zona Trastevere (11 posti) e tramite l'estensione dei servizi di un centro già attivo (4 posti)».



«Per il Piano Freddo quest'anno abbiamo consolidato nel bilancio lo stanziamento portato lo scorso anno a un milione di euro. Con una prima procedura abbiamo messo a disposizione 166 posti in h4 e 80 in h9 che coprono l'accoglienza diurna. Per quella notturna - spiega l'assessore al Sociale, Laura Baldassarre - ci sono complessivamente 159 posti h24 e 47 h15 per un totale di 206, cui si aggiungono i 50 del San Michele già resi permanenti durante tutto l'anno».



Il Magazzino Sociale Cittadino dispone di uno stock di circa 5.365 coperte: 3.365 in magazzino, alle quali si aggiungono le oltre 2mila che gli organismi aggiudicatari delle recenti procedure di gara per il piano freddo (diurno e

notturno) forniscono alla Sala Operativa Sociale, attiva tutto l'anno, h24. La cabina, tramite il numero 800.44.00.22 assicura la presa in carico e l'accoglienza per i soggetti più fragili. Nel corso del 2017 sono stati registrati 18.853 accessi. Si tratta di un servizio in rete con il territorio, in quanto si rapporta si rapporta con i Servizi municipali, le Asl, il Tribunale, la Scuola, le case di cura e di riposo.

Sabato 30 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:23



