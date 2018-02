Roma, pesce avariato: multate pescherie e un ristorante cinese di Tor Bella Monaca

Conservato male e venduto senza regolari etichettature: i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca insieme al personale della capitaneria di porto di Roma-Fiumicino hanno controllato e multato due pescherie e un ristorante cinese per esposizione e vendita difforme dei prodotti. Dopo i controlli e le operazioni che sempre i militari hanno condotto nei giorni passati su alcuni negozi di ortofrutta e su autolavaggi, le verifiche si sono estese ad altre attività.Nel corso delle operazioni di controllo sono emerse delle violazioni alla normativa di settore e, in particolare, gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio dei prodotti ittici, sono stati sanzionati amministrativamente per importi di 7mila euro, perché detenevano sul banco della pescheria, prodotti con etichettatura mancante/errata e, all'interno della cella frigorifera, ai fini della commercializzazione e somministrazione alla clientela, altri esemplari privi delle informazioni minime obbligatorie in materia di tracciabilità. In tutto i militari hanno sequestrato 96,6 chili di pesce.