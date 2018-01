Roma, motociclista investe pedone: entrambi in ospedale

Pedone investito da un motociclista: entrambi ricoverati in ospedale. Un uomo è stato travolto questa mattina in via delle Conce. È accaduto poco dopo le 10 all'Ostiense. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale. Il pedone è stato portato all'ospedale San Camillo. Il conducente della Vespa Piaggio è stato invece condotto al Fatebenefratelli. Chiusa via delle Conce in direzione del Gazometro per il tempo necessario ai rilievi del sinistro.

Lunedì 15 Gennaio 2018



