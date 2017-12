Roma, panchine anti-clochard. Il vicepresidente del II municipio: «sono un'ottima iniziativa»

«Le panchine antibivacco sono un'ottima soluzione per garantire decoro e sicurezza. A quanto pare, dopo le numerose denunce del centrodestra, il Pd mette da parte il finto buonismo e decide di assecondare le richieste dei cittadini. Ho accolto molto favorevolmente l'installazione delle panchine in piazza del Carroccio da parte di un comitato di residenti, autorizzato dagli uffici e naturalmente dalla presidente del municipio, Del Bello, e dall'assessore municipale Fabiano. Non si comprendono, invece, le polemiche di esponenti di Liberi e Uguali del II Municipio contro un provvedimento che va nella direzione chiesta dai cittadini».È quanto dichiara il consigliere municipale di centrodestra Paolo Holljwer, vicepresidente della commissione Politiche sociali e Sicurezza del II MunicipioI.«Sarebbe auspicabile - aggiunge Paolo - che la giunta Del Bello e la maggioranza avessero il coraggio di estendere le panchine antibivacco anche in altri luoghi fortemente degradati, come piazza Bologna e la zonaantistante stazione Tiburtina. Spero che non sia solo uno spot e che la Giunta non faccia marcia indietro cedendo alle pressioni della sinistra, a discapito dei cittadini promotori dell'iniziativa, ai quali va il mio plauso e la mia vicinanza istituzionale. Su questi temi siamo pronti a dialogare con la maggioranza, come già accaduto per lo sgombero di via Cupa che ha visto il Pd condividere le richieste dell'opposizione di centrodestra. Oltre alle panchine antibivacco - conclude Paolo - mi auguro ci si possa confrontare anche su altri interventi, a partire dallospostamento della distribuzione dei pasti in una zona diversa dalla stazione Tiburtina. Magari l'anno nuovo porterà ai cittadini del II Municipio le risposte ai bisogni di decoro e sicurezza da troppo tempo inevase da partedel Partito Democratico».«