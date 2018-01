Roma, Ostiense, perde il controllo e cade con la moto: grave centauro

Grave incidente questa mattina poco prima delle 12 tra via Ostiense e via dell’Equitazione. Il conducente di una moto di grossa cilindrata ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra: è in gravi condizioni. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del IX Gruppo Eur e il 118. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale S. Eugenio. Chiusa la via del Mare per i rilievi.

Marted├Č 30 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA