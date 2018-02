Ostiense, gambizzato a colpi di pistola da coppia in sella a scooter

di Marco De Risi

Un romano di 47 anni è stato colpito da numerosi colpi di pistola alle gambe da due individui a bordo di uno scooter. L’ennesimo episodio di sangue si è registrato intorno alle 7.30 all’altezza della circonvaallazione Ostiense. È intervenuto la polizia. La vittima è stata trasportata in ospedale.



Gli investigatori non si sbilanciano ma è assai probabile che l’agguato possa essere un regolamento di conti. La zona dove è accaduto il ferimento è già nota alle cronache per diverse fatti di sangue. La testimonianza del ferito, che non ha mai perso conoscenza, potrebbe essere risolutiva. Accertamenti affidati anche alla Scientifica.

Sabato 3 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:55



