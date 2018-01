Ostia, Trofeo Lidense: chiusure per la gara podistica

Domenica 14 gennaio a Ostia, dalle 9,30 alle 12,30 è in programma il Trofeo Lidense. Saranno chiusi al traffico lungomare Paolo Toscanelli, lungomare Caio Duilio, da piazzale Anco Marzio a via della Fusoliera, e la complanare della Colombo in direzione Ostia. Deviate le linee di bus. Lo comunica in una nota l'Agenzia per la Mobilità di Roma.

Sabato 13 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA