Ostia, gli Spada non rispondono al gip: sono accusati di associazione di "stampo mafioso"

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i componenti del gruppo Spada, a cominciare dai due presunti capi Carmine e Roberto, nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Simonetta D'Alessandro. In totale

dieci le persone sfilate davanti al giudice per l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso mossa dai pm Mario Palazzi e Ilaria Calò e che ha portato all'arresto di 32 persone. Già ieri i primi indagati, tra cui Nelson Alvez Del

Puerto (già in carcere per la vicenda dell'aggressione a due giornalisti della Rai), avevo deciso di non rispondere alle

domande del magistrato.

Sabato 27 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:17



