Ostiense, schianto fra auto e bus: â€‹morta una donna, traffico in tilt

Roma, scontro fra auto e bus in via Ostiense (Foto di Mino Ippoliti)

Incidente mortale intorno a mezzanotte e mezza in via Ostiense all'incrocio con via Pavullo nel frignano nella zona di Casal Bernocchi, a Roma. Un autobus di linea della Roma Tpl (che stava rientrando al deposito) e una Ford Fiesta si sono scontrati frontalmente. Nello schianto è morta sul colpo una donna di 32 anni, Chiara Marchetti. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma capitale del gruppo Tintoretto. La strada è stata chiusa tra via di ponte ladrone e via di Malafede per consentire i rilievi. Si registrano lunghe code e difficoltà di circolazione.

Secondo quanto ricostruito, la donna viaggiava in direzione Ostia a bordo di una Ford Fiesta, mentre il bus Tpl procedeva in direzione della Capitale. Poi lo scontro, quasi frontale, sembra che la donna si stesse spostando verso via Pavullo nel Frignano forse per girare ma non abbia visto il mezzo di linea. Indagini sono comunque in corso per accertare l'accaduto.