Ostia, preso un pedofilo per abusi sulla figliastra dodicenne

di Mirko Polisano

Comprava il silenzio di una bambina di 12 anni con continui regali: dalle bambole, quando era più piccola, ai tablet. Così ha abusato di lei a lungo, finché la ragazzina non ha raccontato tutto a una compagna di scuola. È durato quattro anni l'incubo di una bimba di Ostia. I carabinieri del Lido, insieme al nucleo operativo di Roma, hanno arrestato un romeno di 43 anni per il reato di pedofilia. I FATTI L'uomo, ex compagno della mamma della 12enne, molestava la piccola da quando aveva otto anni. Abusi e...