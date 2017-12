Notte di fuoco a Ostia: bruciati decine di cassonetti, auto e motorini

Notte di incendi a Ostia. Dopo il rogo di una roulotte e di alcune baracche proprio davanti la sede del X Municipio, sono andati a fuoco una decina di cassonetti, auto e motorini parcheggiati.Il piromane scatenato è entrato in azione a viale delle Repubbliche Marinare, in via delle Zattere e via delle Gondole. Indagini in corso.