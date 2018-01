Roma, anziano trovato morto in casa

Un anziano è stato trovato morto in casa la scorsa notte a Ostia. L'allarme è scattato intorno all'una in piazza Tor San Michele. L'uomo, di 86 anni, era riverso a terra. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. A quanto riferito, il corpo era in avanzato stato di decomposizione. A chiamare i soccorsi i familiari. Sembra che la porta di casa fosse regolarmente chiusa e non ci fossero segni di effrazione.

Mercoledì 10 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:02



