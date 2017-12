Ostia, fiamme in un autolavaggio: trovato un contenitore con liquido infiammabile

Incendio probabilmente doloso in un autolavaggio di Ostia Antica. Il rogo è divampato ieri sera alle 21.25 circa in via Romagnoli all'incrocio con via Collettore Primario. L'autolavaggio si trova all'interno di una stazione di servizio che a quell'ora era chiusa e dunque nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio.



Le fiamme hanno riguardato il rullo spazzola dell'impianto e per innescarle, a quanto si apprende, qualcuno ha adoperato del liquido infiammabile il cui contenitore è stato rinvenuto sul posto dai carabinieri. Il proprietario è un 28enne romano. I carabinieri della stazione Ostia Antica indagano sull'accaduto utilizzando le immagini a circuito chiuso telecamere della stazione di servizio.

