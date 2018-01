Roma, botte al braccio destro del boss: a Ostia è guerra per lo spaccio

di Mirko Polisano

Una brutale aggressione davanti una bisca a Ostia Ponente. È giallo su quanto accaduto martedì notte in viale Vasco De Gama, di fronte a una sala giochi. Alcuni sconosciuti vestiti di scuro e con il viso coperto hanno preso a sprangate A.R., classe 1966. Un colpo dietro l'altro all'addome e in testa, prima di lasciarlo sanguinante sul marciapiede e scappare. IL PROFILO La vittima dell'agguato non è uno qualsiasi. È stato per anni amico intimo e braccio destro del boss Giovanni Galleoni, il Baficchio,...