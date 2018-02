Ostia, il Comune non eroga i fondi: la Caritas vicina al collasso

Il Comune non dà i soldi e i servizi della Caritas a Ostia sono prossimi al collasso. «Le principali attività della Caritas di Ostia - dichiara Michela Di Biase, consigliera capitolina Pd - sono a rischio chiusura per l'indifferenza della burocrate Raggi. Mi chiedo come possa la Sindaca rimanere impassibile davanti all'appello pubblico dei

parroci delle comunità del litorale che denunciano l'immobilismo del Campidoglio che da più di un anno non finanzia mensa, centro di ascolto e dormitorio. Un danno inquantificabile, sulla pelle dei più deboli. A breve la Caritas non potrà più offrire sostegno a centinaia di persone che ogni giorno fanno affidamento su di loro, perché i locali dell'ex colonia Vittorio Emanuele non sono a norma e quindi la Caritas non può partecipare ad alcun bando. La Raggi si impegni quanto prima ad individuare locali idonei all'interno di Ostia dove ospitare i servizi della Caritas, che ogni mese sostiene spese per 20 mila euro. I servizi sociali resi dalla comunità diocesana dovrebbero essere premiati non ostacolati».

Venerdì 9 Febbraio 2018



