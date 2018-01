Salvati in mare nelle prime ore del mattino dopo che la loro imbarcazione, a causa del maltempo, stava riempiendosi d'acqua. Tre persone straniere, due uomini e una donna, tutti di nazionalità brasiliana, sono stati soccorsi e salvati da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Roma questa mattina intorno alle 9.I tre stranieri nonostante il maltempo avevano deciso di uscire in mare a bordo di un catamarano di 12 metri ma dopo poco si sono trovati in difficoltà: il motore dell'imbarcazione si è spento e il catamarano ha iniziato a imbarcare acqua. La Capitaneria di Porto di Roma ha subito inviato da Fiumicino una motovedetta classe 800 che, in pochi minuti, ha raggiunto il mezzo.La manovra di accostamento, tuttavia, non è stata semplice considerato il mare mosso e il forte vento. I tre occupanti sono comunque stati tratti in salvo, rifocillati, messi al caldo e trasferito al porto di Fiumicino. Il catamarano, invece, è affondato.