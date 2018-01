Ostia, blitz della Polizia, trovata una pistola nascosta in un palazzo, forse impiegata per omicidi e gambizzazioni

di Marco De Risi

Un revolver calibro 22 con sei colpi nel tamburo. La pistola è stata scoperta dopo l’ennesimo blitz della polizia a piazza Gasparri, la piazza ad Ostia Nuova, dove da anni, così come hanno dimostrato le inchieste, gravita la malavita più pesante della zona. L’arma era stata occultata in un’area di un palazzo adibita all’ascensore. Nascosta ma anche, secondo gli investigatori, a portata di mano per essere usata da un potenziale killer.



Poco tempo fa, nella piazza fu arrestato un esponente della nota famiglia degli Spada accusata di mafia. Roberto Spada è in carcere con l’aggravante mafiosa dopo avere dato una testata ad un cronista mentre lo stava intervistando. Proprio a piazza Gasparri c’è un fiorente giro di droga dove le vedette controllano lo spaccio per avvisare l’arrivo delle forze dell’ordine.



In passato si sono verificate una serie di gambizzazioni proprio in questo punto di Ostia. Ora la pistola sequestrata sarà sottoposta a perizie balistiche. C’è il sospetto che possa essere stata usata in qualche recente fatto di sangue. Poco tempo fa, fece clamore il ferimento di una persona, legata ad un altro clan accusato di mafia, quello dei Fasciani, all’interno di una pizzeria al centro di Ostia.

Sabato 20 Gennaio 2018



