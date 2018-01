Gli agenti della Polizia di Stato, hanno messo fine ai numerosi furti consumati su alcune auto parcheggiate nella zona Tor Cervara. A seguito delle denunce presentate dagli automobilisti derubati, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polizia Stradale hanno deciso di intensificare i controlli proprio nelle vie ove maggiormente erano stati segnalati i danneggiamenti dei veicoli. Ieri, grazie alla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, i poliziotti, hanno notato una nomade che, con estrema destrezza aveva iniziato la sua “attività giornaliera”, infrangendo il vetro di due autovetture parcheggiate proprio nei pressi degli uffici di polizia. Intervenuti immediatamente, gli agenti, sono riusciti a bloccare la nomade mentre stava già trasbordando la refurtiva dalle auto danneggiate, per poi darsi alla fuga. La donna, identificata per S.I.K. di 30 anni, è stata così arrestata e, durante il processo per direttissima, è stata condannata per furto e danneggiamento aggravato.

