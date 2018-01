Roma, risveglio con la neve: strade imbiancate a Talenti e Bufalotta

Risveglio "innevato" e inconsueto per i residenti di Roma Nord. Questa mattina, alcuni quartieri - come Talenti, Bufalotta e Montesacro - si sono svegliati con il nevischio. Alle prime luci del giorni, infatti, complice una fitta grandinata, molte zone del III Municipio si sono colorate di bianco.



Nevischio sulle strade da via Niccodemi al viadotto dei Presidenti e dintorni. Neve (ma stavolta in grande quantità) anche in provincia soprattutto nell'area della Valle Aniene dove le precipitazioni hanno imbiancato il monte Livata.



Ovviamente la neve ha scatenato i post sui social, da facebook a twitter, centinaia di commenti hanno celebrato l'arrivo dei primi fiocchi.

Martedì 2 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:48



