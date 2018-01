Il manifesto del film su Mussolini "Sono tornato" a piazza Venezia, davanti al balcone del duce

Mentre in Italia sono in corso le celebrazioni per la Giornata della Memoria, con il suo clou nel giorno di sabato 27, a Piazza Venezia campeggia la gigantografia del film "Sono tornato", in cui si immagina il ritorno di Benito Mussolini ai giorni nostri. Il film diretto da Luca Miniero, con Massimo Popolizio e Frank Matano, uscirà nelle sale il prossimo primo febbraio 2018. Massimo Popolizio nel ruolo del duce. Il film prende ispirazione da un libro di Timur Vernes, diventato poi un film, in cui si immagina il ritorno di Hitler nella nostra epoca. Il primo shock per lui è scoprire che la Germania ora ha un cancelliere donna, Angela Merkel; ma poi ricomincia ad ammaliare le masse, con un fortunato show televisivo. Analogamente, Mussolini nel film di Miniero diventa una star televisiva contesa da giovani che vogliono a tutti i costi aggiudicarsi un selfie con lui.