Roma, sequestrata moschea abusiva: stanze trasformate in camere da letto e cucina

Una moschea abusiva è stata sequestrata sulla circonvallazione Appia. La polizia locale ha messo i sigilli ai locali a cui si accedeva tramite una saracinesca. Il sequestro per abusi edilizi e violazione delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.



Nella moschea trasformata illegalmente in luogo di culto, oltre alla sala adibita per la preghiera c'erano anche due stanze, nel seminterrato, utilizzate come camera da letto e cucina: nel locale erano presenti diverse bombole del gas. Al momento del sequestro era presente solo l'Imam che alloggiava proprio dentro alla moschea.

Mercoledì 24 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA