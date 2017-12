Roma, corpo carbonizzato trovato in un'auto: i carabinieri indagano per omicidio

Un corpo carbonizzato è stato trovato all'interno di un'auto distrutta dalle fiamme in un'area verde su via Tuscolana, nei pressi di Artena, vicino Roma. A dare l'allarme è stato un passante. Sul posto i carabinieri della

compagnia di Colleferro e del nucleo investigativo di Frascati che indagano sulla vicenda. La persona non è stata ancora identificata. Non si esclude nessuna ipotesi compresa quella dell'omicidio.

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:48



