Roma, due colpi a mano armata in cinque giorni a Monteverde: caccia a due uomini

di Marco De Risi

La zona di Roma dove colpiscono armati di pistola è Monteverde. In cinque giorni hanno già messo a segno due rapine in farmacia prendendo in ostaggio clienti e dipendenti. Sono due banditi, probabilmente italiani, che agiscono in modo determinato e con sangue freddo. Una cosa è sicura: i due che hanno colpito nelle farmacie sono sempre le stesse persone. A indicare questo dato sono le descrizioni degli ostaggi.



Ieri sera i due entrano nella farmacia di piazza San Giovanni di Dio. Si fingono clienti, poi, in modo scaltro, estraggono le pistole. Nei locali cala il silenzio dettato dalla paura. «Non vogliamo farvi male, vogliamo solo i soldi», grida un bandito ai presenti. Questione di minuti e i banditi fuggono in sella ad uno scooter in direzione circonvallazione Gianicolense. Sono gli stessi che hanno messo a segno il ”raid” alla farmacia di piazza Morelli. E’ accaduto sabato sera. Anche in questo caso i due hanno agito armati di pistola e si sono impossessati dell’incasso. C’è massima allerta fra le forze dell’ordine che cercano d’intercettare la coppia armata prima del terzo colpo.

Mercoled├Č 17 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:19



