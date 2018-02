Monteverde, armato di pistola entra in farmacia ma non trova soldi: clienti presi in ostaggio

di Marco De Risi

Un rapinatore solitario e recidivo ieri sera ha seminato il terrore in una farmacia di via Val Tellina, a Monteverde. Sembrava la scena di un film: l’individuo ha fatto irruzione nella farmacia con un casco integrale e impugnando una pistola ha minacciato di morte i dipendenti avventandosi sulla cassa. Quando si è reso conto però che c'erano pochi soldi, l'uomo ha puntato l’arma contro i clienti, che sono rimasti immobilizzati dalla paura.



Da qualcuno di loro ha preteso il portafogli proprio per aumentare il bottino. Quindi è fuggito in sella a uno scooter facendo perdere le tracce. La cosa singolare è che il rapinatore aveva colpito nella farmacia anche una settimana fa con identico copione. Sul posto sono accorsi alcuni equipaggi della polizia che hanno iniziato subito le indagini. Non è escluso che il criminale possa abitare in zona, il che potrebbe spiegare le due rapine nell’arco di pochi giorni.

Venerd├Č 9 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:23



