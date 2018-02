Roma, piromani scatenati nella notte, a fuoco auto e scooter, paura fra i residenti

di Marco De Risi

Diversi incendi dolosi questa notte hanno riguardato alcune vie del Tufello, in zona Montesacro. Nessun dubbio per gli investigatori della polizia che si sia trattato di uno o più piromani. Sono andati distrutti dalle fiamme 14 scooter ed 8 autovetture. Le strade interessate, a poca distanza l’una dall’altra, sono via Monte Bianco, via Veglia, via Montefeltro e via Monte Senario. Gli incendiari hanno ingaggiato una sorta di sfida con le forze dell’ordine colpendo in pochi minuti di distanza in diverse strade levando così ogni dubbio sul fatto che si sia trattato d’incendi dolosi. Problemi per i residenti. Trattandosi di strade strette il fumo ha lambito le facciate e in qualche occasione è entrato anche nelle abitazioni. Per questo alcuni residenti, spaventati, sono scesi in strada. Molti veicoli sono stati completamente distrutti dalle fiamme.