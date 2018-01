Italia Nostra Roma: «Un negozio di abbigliamento al posto del cinema Metropolitan»»

«Il Metropolitan, all'inizio del Tridente su via del Corso, si trasformerà in un punto vendita di Benetton. Solo una saletta da 90 posti rimarrà come un simulacro, anzi, un contentino per tacitare le coscienze». Lo comunica in una nota Italia Nostra Roma. «La delibera dell'allora sindaco Rutelli sulle sale cinematografiche era chiara ed ineccepibile,- prosegue la nota - Veltroni diede un contributo consistente alla tutela dei cinematografi. Italia Nostra Roma si chiede perché con due delibere ineccepibili da applicare, ci si inventa soluzioni inaccettabili che vanno solo nella direzioni di congestionare il centro storico con funzioni commerciali .

Mercoled├Č 10 Gennaio 2018



