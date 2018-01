Roma, guasto sulla metro B: riaperta la tratta "Garbatella-Laurentina". Ritardi sull'intera linea

«Metro B: rimosso treno guasto stazione Marconi. Servizio metro B riprende intera linea con residui forti ritardi». Lo scrive su Twitter Infoatac. La linea B è rimasta bloccata mezz'ora per un guasto tecnico la linea B della metropolitana podo dopo le 14. Nello specifico, il blocco ha interessato la tratta Garbatella - Laurentina a causa di un problema apparentemente di natura tecnico a un treno nella stazione Marconi. Il veicolo è stato rimosso e la tratta è stata riaperta, tuttavia si registrano ancora ritardi sul resto della linea.



Nella mattinata si sono registrate altre interruzioni a causa di guasti tecnici. E' il caso delle linee tram 5 e 14 direzione Togliatti-Gerani per una vettura che si è fermata in largo Telese.



Lunedì 8 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:16



