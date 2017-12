Metro C, l'inchiesta monstre e i danni da risarcire

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per una grottesca eterogenesi dei fini, l'inchiesta contabile che all'esterno prometteva di fare luce sui presunti eppure sbandieratissimi sprechi per la costruzione della metro C, prima di essere smontata in buona parte dalla Cassazione, ha fatto da innesco a una catena di eventi deleteri. Bloccando i pagamenti agli operai, frenando i cantieri, mettendo il rallentatore alla consegna delle stazioni e quindi all'apertura di una tratta giudicata fondamentale per migliorare i malandati trasporti della Capitale e la vita di centinaia...