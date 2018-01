Roma, donna finisce sui binari, forse spinta da qualcuno: ricoverata in gravi condizioni

Potrebbe essere stata spinta la donna finita sui binari della metro a Roma e investita da un treno alla stazione Eur Fermi. È una delle ipotesi al vaglio degli investigatori. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara. Gli agenti del commissariato Esposizione stanno raccogliendo le testimonianza delle persone presenti in quel momento sulla banchina e acquisendo le registrazioni delle telecamere. La donna straniera, di circa 45 anni, probabilmente peruviana, è stata trasportata dal 118 in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo.

Dalle prime informazioni sembra che nell'investimento abbia subito l'amputazione di una mano e riportato diversi traumi. Sulla vicenda sono in corso indagini. Tra le ipotesi al vaglio che possa essere stata spinta da qualcuno. Per liberarla dalle lamiere sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco.

La metro B nel tratto Magliana - Laurentina è rimasta chiusa dall'una fino a pochi minuti prima delle 16.