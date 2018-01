Metro A, la vergogna di Cipro: spunta il cartello «anti-ratti»

di Elena Panarella

Stazioni super affollate, scale mobili e ascensori spenti. I pendolari e le migliaia di turisti che ogni giorno utilizzano le linee della metropolitana (A e B) si sentono ultimamente come naufraghi in un oceano di disservizi e insicurezza. Ma il degrado che avvolge le aree antistanti le stazioni, così come a Cipro, soffoca i residenti che, troppo spesso, si trovano davanti a vere e proprie colonie di topi. Eppure siamo a due passi dai Musei Vaticani, quartiere Prati. «La situazione peggiora di giorno in giorno e nessuno fa nulla...