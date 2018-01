Roma, metro A e B: dal governo in arrivo 425 milioni per binari e impianti

di Fabio Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nuovi treni, binari da rinnovare, sistemi di informazione più moderni e utili per gli utenti del trasporto pubblico cittadino. Le linee A e B della metropolitana di Roma, dopo tanti anni, potranno sottoporsi a lavori di riammodernamento e potenziamento delle strutture, per migliorare il servizio a disposizione delle migliaia di passeggeri che le usano ogni giorno. Dal Governo arrivano 425,52 milioni destinati alla Capitale, nell'ambito del decreto di riparto, firmato dal ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, per il...