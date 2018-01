Roma, massima allerta della Questura per la visita del premier turco Erdogan

Allerta massima della Questura di Roma per la visita nella capitale del presidente turco Erdogan in calendario da domenica sera per 24 ore. A quanto si è appreso, sono stati definiti dal Questore di Roma Guido Marino gli obiettivi prioritari da attribuire alle forze dell'ordine anche sulla base delle indicazioni emerse dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto da prefetto Paola Basilone. A quanto si è appreso negli ambienti di via di San Vitale il rischio è che si possano risaldare frange antagoniste chiamate dai centri sociali ritenuti più attivi nella capitale e già noti per proteste analoghe. Saranno circa 3.500 gli uomini in campo in

occasione della visita Erdogan che sarà accompagnato dalla moglie e da alcuni ministri. Il leader arriverà domenica sera a Fiumicino. Previsti incontri con il Papa, il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio.



La visita è ritenuta come una delle piu complesse di questi anni per l'allarme terrorismo, per la congiuntura storica che vede Erdogan al centro di una forte dialettica per la sua politica. La comunità curda in passato si è infatti espressa in modo negativo con il presidente e nelle espressione di piazza affiancata con sinistra antagonista romana. Le forze dell'ordine hanno già iniziato una attività informativa sulla realtà romana, nazionale e internazionale per capire cosa aspettarsi. Al momento non sono attesi arrivi per proteste. Ma sotto la lente di ingrandimento degli investigatori i movimenti romani che si starebbero già attivando per esprimere dissenso nei confronti del leader turco chiedendo aiuto anche alle realtà fuori dalla capitale. A quanto si è appreso il bacino potenzialmente a rischio sono circa un migliaio di persone, per lo più appartenenti ai centri sociali, e alcune centinia di curdi che in passato già protagonisti di tensioni con le forze dell'ordine. A tal fine da alcuni giorni agenti della polizia curda sono al lavoro nella capitale in coordinamento con la Questura.

Mercoledì 31 Gennaio 2018



