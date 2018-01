Roma, polizia interviene per ladri in casa ma scopre una serra di marijuana

Intervengono per un tentativo di furto in appartamento a Monteverde, invece scoprono una serra di marijuana. E' accaduto la sera dell'Epifania nel quartiere martoriato dalle incursioni dei ladri acrobati. «Temo che stiano rubando al piano di sotto» , così una donna, preoccupata, l'altra sera, si era rivolta al numero unico di emergenza chiamando da via Massi, non distante dalla Circonvallazione Gianicolense. Ma una volta arrivati sul posto, gli agenti del commissariato Colombo e del Reparto Volanti, nel controllare lo stabile, sono stati colpiti da un forte odore, tipico dell’ ”erba”, che proveniva proprio dall’abitazione della signora.



Dopo averne ispezionato il bagno, la cucina e il salotto, hanno capito che l’odore diveniva più forte in prossimità di un’altra stanza, la cui porta era chiusa a chiave. Ed è infatti lì dietro che i poliziotti hanno trovato una piantagione di marijuana: quattro vasi in piena fioritura con tutta l’attrezzatura necessaria per la loro cura, termostati per la misurazione della temperatura e dell’umidità, acqua distillata e fertilizzante.



Per la donna, una 63enne italiana e per i due figli di 22 e 29 anni sono scattate le manette per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Per loro, l’autorità giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari.



IL VOLANTINO

Nel quartiere, la notizia è rimbalzata attraverso i social. «Ho visto 4-5 pattuglie della polizia in via Massi, ci sono i soliti ladri in giro», ha raccontato una donna. Qualcuno ha replicato: «Ma no, hanno trovato degli spacciatori». Comunque l'allarme per i furti negli appartamenti nel quartiere resta alto. Durante le festività tra Natale e l'Epifania, infatti, sono stati sgenalati diversi tentativi di furto o colpi portati a termine all'interno delle case, a volte anche con i proprietari all'interno, soprattutto tra le 18 e le 19 del pomeriggio. Tanto che per Monteverde gira un volantino in cui i residenti mettono in guardia i vicini: «C'è una banda di ladri acrobati che imperversa in tutta la zona tra via di Villa Pamphijli, via San Calepodio, via Clivio Rutaro e via Mantegazza, si arrampicano sui tubi del gas, non tenete le finestre aperte», la raccomandazione scritta in stampatello.

Marted├Č 9 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA