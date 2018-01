Roma, mareggiata e vento sul litorale: Ostia e Fregene contano i danni

PLAY FOTO Ostia, la mareggiata in corso sul litorale romano

Il litorale romano investito da una forte mareggiata, con vento fino a 35 nodi. Da Ostia fino a Fregene, passando per Fiumicino e Focene, la situazione appare critica sulla costa, alle prese con il fenomeno crescente dell'erosione, e le onde circondano o invadono le strutture balneari. Particolarmente in apprensione i balneari di Fregene, dove le onde hanno superato ormai le barriere di difesa allestite: «Ci sono danni al Point Break - riferiscono - la situazione è critica alla Perla». «La struttura ristorante è circondata dal mare - fanno sapere da La Nave, uno dei simboli di Fregene - da tempo abbiamo, invano, rivolto appelli alla Regione per il posizionamento del geotubo. A breve incontreremo di nuovo l'assessore regionale Refrigeri».

Sull'emergenza erosione, che colpisce anche Focene e l'Oasi Wwf di Macchiagrande, la Commissione Ambiente-Lavori Pubblici di Fiumicino ha proposto la convocazione di un Tavolo di confronto con Regione Lazio, Ministero dell'Ambiente, Consorzio di Bonifica, Riserva Statale del Litorale Romano.