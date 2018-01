Roma, grande successo per “Ottobre Rosa”: eseguite quasi 9 mila mammografie

Grande successo della campagna 2017 di prevenzione Ottobre Rosa destinata alle donne. In base ai dati resi noti oggi, nel corso della campagna, da ottobre a dicembre, sono stati prenotati complessivamente 9.855 appuntamenti. Di questi, 8.633 si sono tradotti in mammografie bilaterali nelle donne in fascia di età compresa tra i 45-74 anni. «Rispetto al 2016 - fa sapere la Regione Lazio - si è verificato un aumento del 19% per gli esami prenotati (9.855 rispetto ai 8.229) e del 17% degli esami erogati (8.633 rispetto ai 7.359)».

«Un grande successo di partecipazione - commenta il Presidente della Regione Lazio Zingaretti - abbiamo vinto una scommessa di civiltà rivoluzionando il sistema di screening. Abbiamo anche raddoppiato il numero delle lettere inviate e questo è il più potente strumento per salvare le vite che si possa mettere in campo». «Spacchettando l'offerta per fascia d'età - continua la Regione - sono stati prenotati 4.739 esami con 3.979 mammografie erogate nei centri di screening per le donne tra i 50-74 anni, mentre sono stati prenotati 5.116 esami con 4.660 mammografie erogate in donne con età tra i 45-49 anni. Nel 2017 si è registrato un notevole incremento di mammografie erogate nelle donne fuori fascia screening (+38%). Da sottolineare che nei 44

centri di screening inseriti nei percorsi organizzati e nello stesso periodo (ottobre-dicembre 2017) oltre alle mammografie erogate nell'ambito della campagna (3.979), sono state eseguite anche 36.000 mammografie nello stesso indotte dagli inviti già programmati dalle Aziende sanitarie locali».

Giovedì 11 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:52



