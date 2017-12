Roma, ha un infarto mentre viaggia in autostrada: salvato dalla Polizia

Colpito da infarto in autostrada, salvato dalla Polizia. È accaduto ieri sera al casello autostradale Roma Est. Una donna, in evidente stato di agitazione, dopo essere scesa da un'auto, ferma in corsia di emergenza, si è avvicinata a una pattuglia della Polizia di Stato, in servizio per l'arrivo dei tifosi fiorentini, ed ha chiesto aiuto: il marito seduto all'interno del veicolo era stato colto da malore.



Gli agenti, appartenenti al commissariato Casilino Nuovo, si sono avvicinati al veicolo e hanno riscontrato gravi difficoltà respiratorie dell'uomo che, in alcuni momenti, ha perso anche conoscenza. I forti dolori al petto hanno fatto sospettare a un infarto in atto e così, dopo averlo estratto dall'abitacolo, gli operatori di polizia, hanno richiesto, via radio, l'invio urgente di ambulanza con personale medico a bordo. Dopo pochi minuti, i sanitari del 118 sono intervenuti, riuscendo a rianimare l'uomo. Scortati da una pattuglia della Polizia Stradale, hanno raggiunto il più vicino ospedale dove l'uomo è stato ricoverato.

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:42



