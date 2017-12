Roma, al via il primo intervento per ampliare il liceo Democrito del X Municipio

Ai blocchi di partenza il progetto di ampliamento del liceo Democrito di Ostia. La Città metropolitana (ex provincia di Roma) ha sboccato i lavori, affidando quelli per le indagini geognostiche che serviranno alla progettazione esecutiva per l'allargamento della struttura del X Municipio.



Il delicato intervento, considerata la vulnerabilità del sottosuolo della zona di Casa Palocco, si svolgerà nel primo bimestre del nuovo anno, e gli esiti permetteranno ai progettisti dell'Amministrazione di configurare in maniera ottimale le fondazioni delle unità edilizie pre-assemblate che verranno poste in opera per ovviare al problema di carenza di spazi del plesso.



L'ampliamento, previsto nel programma delle Opere Pubbliche dell'Ente, una volta ultimato, doterà l'Istituto delle nuove aule, «nel rispetto degli standard di dotazione del lotto (aree sportive all'aperto, parcheggi, spazi di relazione) che resteranno conformi a livello qualitativo e - spiega Teresa Zotta, delegata all'Edilizia scolastica per il M5S in Città metropolitana - dimensionale riguardo a quanto richiesto dalla normativa sull'edilizia scolastica».



L'obiettivo è quello di evitare per gli studenti una turnazione delle lezioni con ingressi in orario pomeridiano. Gli studenti attuali infatti (180) non hanno sufficienti spazi per vivere le lezioni e la scuola. Tanto che da mesi il comitato di quartiere Infernetto accusa le amministrazioni di ledere e negare il diritto allo studio.

